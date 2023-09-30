Різниця разюча. Скільки коштує навчання на денній та заочній формі

В Україні може зникнути заочна форма навчання. Натомість народні депутати пропонують розвивати в університетах дистанційну форму здобуття освіти. Зауважимо, що навчання на заочній формі коштує дешевше, ніж на денній. І залежно від університету ця різниця може бути справді разючою.

РБК-Україна (проєкт Styler) розібралося, що буде із заочною формою навчання та скільки коштує вища освіта в Україні.

Що пропонують у Раді

Ініціатори законопроєкту хочуть продовжити практику проведення вступних іспитів в електронному форматі у 2024 році з огляду на те, що в Україні тривають бойові дії.

Крім того, учнів, які завершують навчання в школі, звільнити від державної підсумкової атестації. Однак це не стосується учнів, які завершуватимуть здобуття початкової середньої освіти у 2024 році та тих, кому пропонують провести ДПА в режимі пілотування.

Стосовно заочної форми навчання, то у 2024 році пропонують не проводити набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти.

Замість цього в університетах радять розвивати дистанційну форму здобуття вищої освіти.

Скільки зараз коштує навчання за контрактом

Для аналізу візьмемо найпоширеніші спеціальності в найпопулярніших ВНЗ України.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ціни на філологічні спеціальності варіюються від 39 900 до 52 100 гривень за навчальний рік. Найдешевше коштує поглиблено вивчати українську мову та літературу. Економічний напрямок коштує від 42 000 до 70 000 гривень; маркетинг - 50 000 гривень; право - 62 000 гривень. Комп'ютерні науки коливаються в межах 30-40 000 гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчання на економічному факультеті буде коштувати студенту 30 180 гривень і 34 485, якщо вивчати міжнародну економіку. Комп'ютерні технології можна вивчати за щонайменше 28 607 гривень на рік, а максимальна сума становить 46 289 гривень. Ціни на філологію варіюються від 36 336 до 42 587 гривень на рік. Спеціальність права є найдорожчою в ЛНУ - 46 289 гривень.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У цьому ВНЗ ціни помітно нижчі за попередні університети. Так, наприклад, вартість за "контракт" на філології починається з 20 740 гривень і підвищується до 25 550. Економічні спеціальності також коштують 25 550 гривень незалежно від напрямку. До речі, такі самі ціни й на право, і на маркетинг.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У "Могилянці" рік навчання на факультеті права коштує 85 000 гривень. Мінімальна ціна на спеціальності "Інформаційні технології" становить 70 000 гривень, а максимальна - 100 000 на рік. Філологічні науки стартують із 47 000 та закінчуються 63 000 гривень на рік.

У "Києво-Могилянській академії" найдорожче навчання в Києві (скриншот: Styler)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

За навчання на філології доведеться віддати від 43 900 гривень на рік. Економічні спеціальності та маркетинг "коштують" 39 900 гривень. Вартість навчання на юридичному факультеті становить 44 900 гривень за навчальний рік. А інформаційні технології тримаються в межах 39-44 000 гривень.

Пільги під час вступу для студентів

Три категорії абітурієнтів мають право на вступ за співбесідою:

ті, хто внаслідок війни отримав інвалідність. Перелік категорій можна переглянути за посиланням (стаття 7).

ті люди з інвалідністю, які, за висновками лікарів, неспроможні відвідувати заклади освіти

"чорнобильці", які мають таке право за ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Однак є спеціальності, на які не можна пройти за співбесідою, а потрібно проходити творчий конкурс. До них належать професії за такими напрямками:

022 "Дизайн", 023 "Образотворче мистецтво", 191 "Архітектура та містобудування"

024 "Хореографія" та 025 "Музичне мистецтво"

017 "Фізкультура та спорт"

021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Кіно та телебачення)" та 026 "Сценічне мистецтво"

Крім того, під час вступної кампанії приймальна комісія бере до уваги квоти, які є в абітурієнта.

Квотою 1 можуть скористатися:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (для тих, кому ще не виповнилося 23 роки)

ті, хто має особливі фізичні потреби й через те, що на пункті НМТ немає змоги надати потрібні технічні засоби для проходження тестування, їм замінили його на співбесіди. А також люди, які мають захворювання, що є перешкодою для проходження НМТ.

постраждалі учасники Революції Гідності та учасники бойових дій. До слова, у 2023-му році учасники бойових дій, які навчатимуться в новому університеті чи на новій спеціальності за бюджетні кошти, але при цьому мають незавершене попереднє навчання, не мусять відшкодовувати кошти за нього.

На квоту 1 виділяють 10% бюджетних місць, але навіть якщо набирають менш ніж 10 студентів, залишають під цю потребу не менш ніж одне місце. У тимчасово переміщених університетах - 30%.

Для кого квота 2:

людей з тимчасово окупованих територій (ТОТ)

тих, хто проживає на території бойових дій (на особливо небезпечній території), хто не зареєстрований як ВПО, а також ті, хто переселилися звідти після 1 січня 2023 року

Так само на квоту 2 виділяють 10% місць, але не менш ніж одне місце, а в тимчасово переміщених закладах вищої освіти - 40%.

Хто має право на переведення за пільгами

діти загиблих (померлих) осіб, відповідно до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

якщо один із батьків загинув від ушкоджень під час Революції Гідності

якщо один із батьків є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув або пропав безвісти

якщо один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи пропав безвісти під час виконання ним обов'язків військової служби

якщо один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи пропав безвісти під час виконання ним службових обов'язків

Усіх інших вступників з пільгами переведуть, якщо їхній конкурсний бал не менший, ніж 130. Це:

ті, хто має інвалідність І, II груп та діти з інвалідністю до 18 років

люди з інвалідністю: ліквідатори та потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи

діти постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

шахтарі зі стажем понад 3 роки та діти шахтарів зі стажем понад 15 років або тих, які отримали інвалідність чи загинули внаслідок аварії на виробництві

внутрішньо переміщені особи

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей)

ті, хто мав право на квоти, але йому не вистачило місця за квотою

Абітурієнти та студенти, які хочуть вступати за пільгами, повинні підтвердити їхню наявність документально. Під час створення кабінету вступника треба перевірити, чи є ці документи в державних реєстрах. Це обов'язково потрібно зробити до подання першої заяви на вступ.