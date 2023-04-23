В Україні може зникнути багато видів цигарок: що відомо

На курців в Україні можуть чекати неприємні зміни - народні депутати хочуть заборонити велику групу тютюнових виробів з ароматизованими добавками. До списку потрапили не лише сигарети з ароматизаторами, а й електронні сигарети.

Що відомо про новий законопроєкт, який уже зареєстровано у Верховній Раді – читайте нижче.

Що відомо про законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №9227 - "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення". У ньому йдеться про заборону сучасних тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки.

Згідно із цим законопроєкту, під заборону можуть потрапити всі ароматизовані тютюнові вироби. До списку потрапили всі звичайні сигарети з різними добавками та ароматичними капсулами, IQOS та GLO з ароматичними добавками та решта тютюнових виробів з ароматизаторами. А до них належать електронні одноразові сигарети.

Як пояснюють ініціатори законопроєкту, в Україні після тривалого періоду зниження кількості курців їх кількість знову почала зростати. Аналіз вживання тютюнових виробів показав, що кількість курців зросла саме за рахунок ароматизованих тютюнових виробів й основна група – молодь віком від 18 до 29 років.

Затяті курці звикли вже до "своїх" видів сигарет і в основному віддають перевагу традиційним тютюновим виробам. А ось молодь почала захоплюватися ароматизованими сигаретами – зараз "мода" на електронні одноразові сигарети.

При тому дослідження показують, що 80% сучасних підлітків починає тепер курити з 12-17 років і як "перший досвід" вибирає ароматизовані одноразки. Однак таке захоплення швидко переростає у залежність.

2019 року лише 1% українців вибирав електронні сигарети, 2022 року ця цифра зросла до 7% і в основному - це молодь до 30 років, яка вже звикла до тютюну.

Які цигарки потраплять до списку заборонених

З урахуванням дослідження, народні депутати пропонують заборонити оптовий та роздрібний продаж в Україні таких тютюнових виробів:

Цигарки з характерним запахом та/або зі смаком диму (до цієї групи увійдуть айкоси, гло, електронні сигарети)

Цигарки, які містять смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах, у тому числі у фільтрі, папері, упаковці, капсулах або мають будь-які характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак сигарет, інтенсивність диму, а також тютюну для самокруток.

На цей час цей законопроєкт перебуває на стадії розгляду у профільних комітетах. Дата винесення на голосування поки що невідома.