В Україні хочуть зменшити кількість вищих навчальних закладів: яка причина

Що планують у МОН

Заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький заявив, що сьогодні в Україні існує проблема з кількістю закладів вищої освіти. Це стало проблемою, тому що останнім часом спостерігаються негативні демографічні тенденції.

Тобто утримувати велику кількість університетів стає просто не рентабельно для держави.

"Кількість закладів вищої освіти за останні 15 років зменшилась дуже мало. 15 років тому середня кількість студентів на один заклад вищої освіти була 6,5 тисяч студентів, сьогодні - 3,5 тисячі. Демографія свідчить, що наступного року у нас не стане більше 17-річних", - вважає Винницький.

На його думку, наступні 15 років демографічна ситуація в Україні буде тільки ускладнюватися.

Реформування вищої освіти

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, які зміни планують впроваджувати у сфері вищої освіти в Україні. Головний акцент хочуть зробити на професійно-технічній освіті.

За словами очільника МОН, діти можуть вчитися до дев'ятого класу, а після його закінчення йдуть або в академічний ліцей, або в професійний коледж, де вчаться ще три роки.

З професійного коледжу вони виходитимуть з професією прямо на ринок праці, а з академічного ліцею йдуть далі у заклад вищої освіти.

Водночас найбільшою проблемою всієї системи української освіти Лісовий називає корупцію.

"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом. А не за знаннями. Мотивація - здобути вищу освіту, здобути диплом. А на знання ніхто не розраховує. Тому, корінь проблеми тут у реформі вищої освіти в цілому. Де потрібна трансформація в інструмент для отримання знань, кваліфікації. Тоді ризики у побутовій та іншій корупції у вищій освіті будуть суттєво знижені", - наголосив Лісовий.