В Украине хотят уменьшить количество высших учебных заведений: какая причина

Что планируют в МОН

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил, что сегодня в Украине существует проблема с количеством заведений высшего образования. Это стало проблемой, потому что в последнее время наблюдаются негативные демографические тенденции.

То есть содержать большое количество университетов становится просто нерентабельно для государства.

"Количество заведений высшего образования за последние 15 лет уменьшилось очень мало. 15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня - 3,5 тысячи. Демография свидетельствует, что в следующем году у нас не станет больше 17 -летних", - считает Винницкий.

По его мнению, следующие 15 лет демографическая ситуация в Украине будет только усложняться.

Реформирование высшего образования

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, какие изменения планируют внедрять в сфере высшего образования в Украине. Главный акцент хотят сделать на профессионально-техническом образовании.

По словам главы МОН, дети могут учиться до девятого класса, а после его окончания идут либо в академический лицей, либо в профессиональный колледж, где учатся еще три года.

Из профессионального колледжа они будут выходить с профессией прямо на рынок труда, а из академического лицея идут дальше в высшее образование.

В то же время, самой большой проблемой всей системы украинского образования Лисовой называет коррупцию.

"Сегодня в заведение высшего образования гражданин приходит за дипломом. А не за знаниями. Мотивация - получить высшее образование, получить диплом. А на знания никто не рассчитывает. Поэтому, корень проблемы здесь в реформе высшего образования в целом. Где нужна трансформация в инструмент для получения знаний, квалификации. Тогда риски в бытовой и другой коррупции в высшем образовании будут существенно снижены", - подчеркнул Лисовой.