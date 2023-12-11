В Україні хочуть призвати ще одну категорію громадян: хто це може бути

Що відомо про мобілізацію

Закликати до армії правоохоронців пропонує політичний та військовий аналітик, ветеран АТО, екс-командир роти у батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

Військовий вважає, що зараз багато людей охороняють порядок в Україні. Водночас всі вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію і мають хоча б базові навички володіння зброєю.

“Нам справді потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських у тилу? Чи небагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх усіх на фронт. Звісно, правопорядок потрібен. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми мали б проблему вийти з дому. Але, вибачте, 250 тисяч - це трохи дофіга. Ось я думаю, що 50 чи 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт", – розповів ветеран АТО.

Він пропонує робити це одним рішенням просто зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.

"Я навів у приклад Національну поліцію, тому що їх найбільше. Але ж насправді, крім них, ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, мають хоча б базовими навичками володіння зброєю", - сказав військовий аналітик.

"Тобто вони всі вже мають базовий рівень, відмінний від звичайного мобілізованого цивільного. Загалом це десь півмільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, причому зробити це дуже швидко", - резюмував він.