В Украине хотят призывать еще одну категорию граждан: кто это может быть

Что известно о мобилизации

Призывать в армию стражей порядка предлагает политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

Военный полагает, что сейчас очень много людей охраняют порядок в Украине. В то же время, все они проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием.

“Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра мы имели бы проблему выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч - это немного дофига. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт", - рассказал ветеран АТО.

Он предалагает делать это одним решением, просто уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников.

"Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но ведь на самом деле кроме них еще есть ДБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня. Это те структуры, где все работники по определению проходят физподготовку, медкомиссию, обладают хотя бы базовыми навыками владения оружием", - сказал военный аналитик.

"То есть они все уже имеют базовый уровень отличный от обычного мобилизованного гражданского. В общей сложности это где-то полмиллиона человек. 50-100 тысяч можно абсолютно спокойно забрать, причем сделать это очень быстро", - резюмировал он.