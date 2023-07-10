В Україні дівчинці пересадили серце загиблого 4-річного хлопчика: деталі унікальної операції (фото)

В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині. Донором став 4-річний загиблий хлопчик - його мама дала згоду на трансплантацію органів.
Про це повідомили на сторінці Інституту Серця МОЗ України у Facebook.
"Вперше в Україні. Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що трансплантацію виконав лікар-кардіохірург Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту Серця.
"Мама загиблого 4-річного хлопчика дала згоду на пересадку серця хворій дівчинці. І після трансплантації їй дозволили послухати, як воно бʼється в інших грудях. Оце і є для мене - смертю смерть подолав. Ця операція - показує рівень країни, можливість її розвитку та прагнення рятувати своїх громадян", - написала журналістка Віолетта Кіртока у Facebook.
Поки це всі деталі операції. Медики обіцяють згодом надати більше інформації про унікальну пересадку.
Додамо, що ця операція стала уже 21-ою пересадкою серця в Україні за 2023 рік.
Також зазначимо, що трансплантація органів дітям відбувається рідше, оскільки для маленьких пацієнтів набагато рідше знаходиться донор, ніж для дорослих.
Раніше ми ділились історією про те, як вперше в Україні під час війни серце доставили небом.
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