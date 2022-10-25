В Україні дітям безкоштовно можуть полікувати зуби: що потрібно знати

В Україні стоматологічна допомога у межах Програми медичних гарантій є безоплатною для дітей. Це стосується як невідкладної, так і планової допомоги.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram.
У перелік безоплатних стоматологічних послуг для дітей входить:
Зокрема, звернутись до стоматолога можна без направлення.
Додамо, що до таких лікарів-спеціалістів також можна звернутися без направлення:
Важливо пам'ятати, що програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії
Щоб знайти медичний заклад, де надають безоплатні стоматологічні послуги, зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Перший візит до дитячого стоматолога має відбутись вже у 6-8 місяців. Тобто тоді, коли прорізається перший молочний зуб. Далі такі огляди краще робити кожних пів року.
Фахівці кажуть, щоб полегшити страх перед першим відвідуванням стоматолога спробуйте записатись на той час, який найбільше підходить вашій дитині за її емоційним станом та розкладом дня.
Перший візит в ідеалі потрібно планувати з метою знайомства та встановлення контакту між дитиною та лікарем. Не варто відразу садити дитину у стоматологічне крісло. Також важливо, щоб перший візит залишився позитивним та дитина не отримала жодних негативних емоцій.
На відміну від дорослих, дитина не здатна висидіти 2-3 години у кріслі. Тому варто планувати з лікарем кілька візитів.
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