В Україні дітям безкоштовно можуть полікувати зуби: що потрібно знати

У перелік безоплатних стоматологічних послуг для дітей входить:

первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я;

ургентна та планова допомога з необхідними дослідженнями (такими як внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;

хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги;

обовʼязкові медичні профілактичні огляди дітей загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років.

Зокрема, звернутись до стоматолога можна без направлення.

Додамо, що до таких лікарів-спеціалістів також можна звернутися без направлення:

гінеколог;

психіатр;

нарколог;

фтизіатр;

педіатр;

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Важливо пам'ятати, що програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії

Щоб знайти медичний заклад, де надають безоплатні стоматологічні послуги, зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Як підготувати дитину до візиту

Перший візит до дитячого стоматолога має відбутись вже у 6-8 місяців. Тобто тоді, коли прорізається перший молочний зуб. Далі такі огляди краще робити кожних пів року.

Фахівці кажуть, щоб полегшити страх перед першим відвідуванням стоматолога спробуйте записатись на той час, який найбільше підходить вашій дитині за її емоційним станом та розкладом дня.

Перший візит в ідеалі потрібно планувати з метою знайомства та встановлення контакту між дитиною та лікарем. Не варто відразу садити дитину у стоматологічне крісло. Також важливо, щоб перший візит залишився позитивним та дитина не отримала жодних негативних емоцій.

На відміну від дорослих, дитина не здатна висидіти 2-3 години у кріслі. Тому варто планувати з лікарем кілька візитів.