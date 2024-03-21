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В Україні дешевшає овоч, який зимою бив цінові рекорди

Фото: В Україні обвалилися ціни на картоплю (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З початку поточного тижня на український ринок почали масово надходити партії імпортної картоплі нового врожаю, що вже відбилося на цінах на місцеву продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Що зараз з цінами на картоплю

Наразі ціни на картоплю в Україні знизилися в середньому на 12% протягом останнього тижня і сягають 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг).

Імпортна картопля нового врожаю з Єгипту та Азербайджану продається по 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Також зросла пропозиція місцевої картоплі, оскільки більшість виробників поспішає реалізувати залишки минулорічного урожаю і сконцентруватися на посівній кампанії. Населення також активно продає залишки картоплі, якісність яких залишає бажати кращого.

Незважаючи на здешевлення, ціни на картоплю в Україні залишаються в середньому на 2,5 раза вищими, ніж у той же період минулого року.

Скільки коштує картопля в магазинах

Наразі в українських магазинах продається картопля від 24.90 гривень за кілограм.

Ціна картоплі в Україні (Скриншот)

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Ціни в Україні