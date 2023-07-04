В Україні безплатно лікуватимуть військових у новому відділенні реабілітації: що відомо

У Києві розпочало роботу сучасне відділення фізичної реабілітації у одному з лікувально-діагностичних центрів, де до 31 серпня діятиме програма безоплатної реабілітаційної допомоги для військовослужбовців ЗСУ.
Де саме воїни, які потребують лікування, зможуть отримати допомогу і що для цього потрібно - читайте на Styler.
Нове відділення функціонує на базі лікувально-діагностичного центру "Добробут" за адресою вул. Сім’ї Ідзиковських, 3.
Відділення обладнане сучасними фокусною ударно-хвильовою установкою та установкою для лазерної терапії. Також тут є підвісні системи Redcord для кінезіотерапії та реабілітації. За допомогою цієї системи та методики Neurac, яка спрямована на відновлення правильних моделей руху, комплекс спеціальних вправ дає максимальний, швидкий та тривалий ефект у лікуванні проблем опорно-рухового апарату.
Варто зауважити, що кількість місць у програмі безоплатної фізичної реабілітації обмежена.
Щоби отримати безплатне лікування у відділенні реабілітації, необхідно надати посвідчення, що підтверджує статус військового, та медичну документацію щодо попередньо пройденого лікування й призначення реабілітаційних заходів.
Заявку на отримання допомоги для військовослужбовця можна залишити, зателефонувавши за номерами: (097) 495 28 88, (050) 495 28 88, (044) 495 28 88.
Заявки розглядає спеціальна медична комісія.
Команда нового реабілітаційного відділення займається:
Пацієнти можуть отримати консультативну допомогу, фізіотерапію, мануальну та рухову терапію.
Пацієнти з дегенеративними змінами хребта та суглобів (остеоартритами, грижами, протрузіями), нейропатією (ураженням периферичних нервів), больовим синдромом у м’язах або м’яких сполучних тканинах, тендинопатією (ураженням сухожиль), переломами, що повільно загоюються, травмами з набряками, атрофією м’язів, порушенням кровообігу та іннервації зможуть отримати у відділенні фізичної реабілітації "Добробуту" комплексну фахову медичну допомогу, засновану виключно на міжнародних доказових протоколах.
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