В Україні з 7 жовтня у громадському транспорті запрацюють нові обмеження: що забороняється

Як йдеться у документі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", така заборона на шум стосується не лише водіїв рейсових пасажирських автобусів та маршруток, а й самих пасажирів.

Під час перевезень водії можуть включати музику та фільми в індивідуальні навушники пасажирів, а транслювати на весь салон лише за згодою всіх учасників поїздки.

Додамо, що обмеження стосуються також публічного відтворення пісень та кліпів російських артистів, окрім тих, що засуджують військову агресію проти України.

Така заборона стосується:

міського транспорту,

приміського,

міжміського,

міжнародних маршрутів.

Які покарання

За порушення стосовно водіїв можуть застосувати дисциплінарні заходи, а підприємство можуть не допустити до конкурсу на перевезення.

Якщо порушником тиші є пасажир, водій має право його висадити.

Як зазначають активісти "Простір свободи" - рух добровольців, про порушення водієм цього закону можна повідомити керівництво підприємства-перевізника та відповідальні за транспорт органи влади чи самоврядування.

В автобусах та таксі запрацює заборона на "акустичне насильство" (фото: facebook.com/ProstirSvobody)