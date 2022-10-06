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В Украине с 7 октября в общественном транспорте заработают новые ограничения: что запрещается

Фото: в Украине с 7 октября заработают новые правила для автобусов и такси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с завтрашнего дня в общественном транспорте запрещается "акустическое насилие" - вводится табу на воспроизведение в салоне музыки, фильмов и прочих звуковых сигналов без согласия всех пассажиров, кроме информации о поездке.

Соответствующие ограничения предусмотрены законом 2310-ІХ, который вступает в действие 7 октября.

Как говорится в документе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора", такой запрет на шум касается не только водителей рейсовых пассажирских автобусов и маршруток, но и самих пассажиров.

Во время перевозок водители могут включать музыку и фильмы в индивидуальные наушники пассажиров, а транслировать на весь салон - лишь с согласия всех участников поездки.

Добавим, что ограничения касаются также публичного воспроизведения песен и клипов российских артистов, кроме тех, которые осуждают военную агрессию против Украины.

Такой запрет касается:

  • городского транспорта,
  • пригородного,
  • междугороднего,
  • международных маршрутов.

Какие наказания

За нарушение в отношении водителей могут применить дисциплинарные меры, а предприятие могут не допустить к конкурсу на перевозки.

Если нарушителем тишины является пассажир, то водитель имеет право его высадить.

Как отмечают активисты "Пространство свободы" - движение добровольцев, о нарушении водителем этого закона можно сообщить руководству предприятия-перевозчика и ответственным за транспорт органам власти или самоуправления.

В автобусах и такси заработает запрет на "акустическое насилие" (фото: facebook.com/ProstirSvobody)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа.

А также недавно стало известно, когда в Киеве можно будет оплатить проезд картой.

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