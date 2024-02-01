UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні у 4 рази подорожчав популярний овоч. Що буде з цінами далі

Фото: В Україні ціна картоплі побила рекорди (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля в Україні подорожчала в 4 рази у порівнянні з цінами минулого року.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Ціни на картоплю б'ють рекорди

На початку 2024 року український ринок картоплі зіткнувся з безпрецедентним зростанням цін.

"В останній місяць зими, ціни на картоплю досягли вражаючої позначки в 18-23 гривні за кілограм, що в чотири рази перевищує цінові показники минулого року", - розповіла Тетяна Попович.

Причини росту цін на картоплю

  • складнощі з вирощуванням картоплі через непередбачувані погодні умови, які спонукали фермерів переглянути свої аграрні пріоритети на користь інших овочів;
  • зменшення врожаю в Європі;
  • якість продукції, що не відповідає вимогам тривалого зберігання.

Що буде з цінами далі

Аналітики прогнозують, що вартість картоплі продовжить зростати протягом весни, оскільки імпортована продукція, яка надходитиме на ринок, не буде мати низької ціни. Таким чином, картопля перебуває у центрі уваги ринкових процесів, відіграючи ключову роль у формуванні цінової політики.

Обставини свідчать про складну динаміку на ринку картоплі в Україні, де цінова волатильність обумовлена як внутрішніми виробничими викликами, так і зовнішніми торговельними факторами.
 

Як ми раніше писали, в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.

Читайте також, чи подорожчає в Україні продукція, яку купують усі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктиціни в Україні