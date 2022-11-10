В Україні на 25% подорожчав овоч, який купують усі
В Україні почала дорожчати картопля. Цей овоч за останній тиждень додав вартості 25% після того, як протягом жовтня демонстрував тенденцію до падіння ціни.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Чому дорожчає картопля
Головною причиною зростання цін на картоплю експерти називають збільшення попиту на продукцію та загальне скорочення у господарствах запасів картоплі, непридатної для тривалого зберігання.
Ще у жовтні великого попиту на картоплю не було, тож ціни падали.
Скільки зараз коштує картопля
Сьогодні у фермерів закуповують для реалізації картоплю за ціною від 5 до 9 гривень за кілограм, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
При цьому більшість великих виробників продовжують стримувати продаж картоплі, що своєю чергою тільки підстьобує зростання цін у даному сегменті.
Фермери розповідають, що цього сезону дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не придатна до тривалого зберігання.
На сьогоднішній момент картопля в Україні вже в середньому в 1,5 раза дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.
Також виробники повідомляли про те, що зростання цін з початку тижня не спричинило погіршення темпів збуту, і в результаті, за їхніми припущеннями, надалі ціни в даному сегменті можуть знову зрости.
Як ми писали раніше, в Україні подешевшали майже на 10 гривень найпопулярніші фрукти.
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