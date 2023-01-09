В Україні на 12% подорожчав популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні після новорічних свят ціни на цибулю поповзли вгору. Загалом від початку 2023 року вартість овочу зросла в середньому на 12%.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Причиною здорожчання є підвищення попиту на цибулю з боку оптових компаній та роздрібних мереж.
Зараз більшість фермерів готові відвантажувати цибулю не дешевше за 25-28 грн/кг.
Таким чином, внаслідок чергового здорожчання цибуля в Україні вже коштує в середньому у 3,4 рази дорожче, ніж за аналогічний період 2022 року.
Також аграрії впевнені в подальшому зростанні цін на неї, оскільки запаси якісної цибулі в господарствах обмежені.
За даними сайту Мінфін станом на 9 серпня, ціни на ріпчасту цибулю у популярних супермаркетах такі:
Зокрема, середня вартість синьої цибулі становить 44,99 грн/кг.
Нещодавно ми повідомляли, що в Україні змінились ціни на молоко, кефір, сир та масло. Вартість таких популярних продуктів сильно зросла.
Також ми писали, які товари в Україні найбільше подорожчають у 2023 році.