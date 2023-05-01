Українець створив велосипед із квадратними колесами. Дивіться, як виглядає диво-транспорт
Український інженер Сергій Гордєєв, що проживає у Торонто, створив велосипед із квадратними колесами. Попри таку незвичність транспорт здатний їздити.
Про це повідомляє Poland Postsen.
Як їздить велосипед із квадратними колесами
У незвичному транспорті колеса залишаються нерухомими, а велосипед їде завдяки стрічкам, схожим на танкові гусениці, що розміщені на колесах.
Гусениці зроблені з гумових шин, які нарізані та встановлені на конструкції з велосипедних ланцюгів. Колеса кріпляться на стандартну раму велосипеда. Цей велосипед має дві передачі з педалями.
"Створення квадратних коліс і встановлення їх на велосипеді було одним із найбожевільніших проєктів, які я коли-небудь робив", - заявляє Гордєєв.
Цей велосипед має дві передачі (скриншот)
Винахідник також поділився процесом створення транспортного засобу і показав, як він їздить. Хоча велосипед здатний рухається, втім досить повільно й шумно.
Цей винахід викликав великий інтерес у користувачів інтернету. Відео з незвичним велосипедом набрало вже понад 7 млн переглядів.
Також цьогоріч Гордєєв створив ще один дивовижний велосипед - завдовжки всього кілька сантиметрів, але який здатний витримати водія вагою до 100 кг.
Раніше ми розповідали про те, що інший винахідник створив машину-диван і нею їздить по Тернополю.
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