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Українець створив велосипед із квадратними колесами. Дивіться, як виглядає диво-транспорт

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Понеділок 01 травня 2023 19:03
Українець створив велосипед із квадратними колесами. Дивіться, як виглядає диво-транспорт Українець створив незвичний велосипед (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Український інженер Сергій Гордєєв, що проживає у Торонто, створив велосипед із квадратними колесами. Попри таку незвичність транспорт здатний їздити.

Про це повідомляє Poland Postsen.

Як їздить велосипед із квадратними колесами

У незвичному транспорті колеса залишаються нерухомими, а велосипед їде завдяки стрічкам, схожим на танкові гусениці, що розміщені на колесах.

Гусениці зроблені з гумових шин, які нарізані та встановлені на конструкції з велосипедних ланцюгів. Колеса кріпляться на стандартну раму велосипеда. Цей велосипед має дві передачі з педалями.

"Створення квадратних коліс і встановлення їх на велосипеді було одним із найбожевільніших проєктів, які я коли-небудь робив", - заявляє Гордєєв.

Українець створив велосипед із квадратними колесами. Дивіться, як виглядає диво-транспортЦей велосипед має дві передачі (скриншот)

Винахідник також поділився процесом створення транспортного засобу і показав, як він їздить. Хоча велосипед здатний рухається, втім досить повільно й шумно.

Цей винахід викликав великий інтерес у користувачів інтернету. Відео з незвичним велосипедом набрало вже понад 7 млн переглядів.

Також цьогоріч Гордєєв створив ще один дивовижний велосипед - завдовжки всього кілька сантиметрів, але який здатний витримати водія вагою до 100 кг.

Раніше ми розповідали про те, що інший винахідник створив машину-диван і нею їздить по Тернополю.

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