Украинец создал велосипед с квадратными колесами. Смотрите, как выглядит чудо-транспорт
Проживающий в Торонто украинский инженер Сергей Гордеев создал велосипед с квадратными колесами. Несмотря на такую необычность, транспорт способен ездить.
Об этом сообщает Poland Postsen.
Как ездит велосипед с квадратными колесами
В необычном транспорте колеса остаются неподвижными, а велосипед едет благодаря лентам, похожим на танковые гусеницы, расположенные на колесах.
Гусеницы сделаны из резиновых шин, которые нарезаны и установлены на конструкции велосипедных цепей. Колеса крепятся на стандартную раму велосипеда. Этот велосипед имеет две передачи с педалями.
"Создание квадратных колес и установка их на велосипеде было одним из самых безумных проектов, которые я когда-либо делал", - заявляет Гордеев.
Этот велосипед имеет две передачи (скриншот)
Изобретатель также поделился процессом создания транспортного средства и показал, как он ездит. Хотя велосипед способен двигаться, впрочем, довольно медленно и шумно.
Это изобретение вызвало большой интерес у пользователей интернета. Видео с необычным велосипедом набрало уже более 7 млн. просмотров.
Также в этом году Гордеев создал еще один удивительный велосипед - длиной всего несколько сантиметров, но который способный выдержать водителя весом до 100 кг.
Раньше мы рассказывали о том, что другой изобретатель создал машину-диван и на ней ездит по Тернополю.
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