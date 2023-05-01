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Украинец создал велосипед с квадратными колесами. Смотрите, как выглядит чудо-транспорт

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Понедельник 01 мая 2023 19:03
Украинец создал велосипед с квадратными колесами. Смотрите, как выглядит чудо-транспорт Украинец создал необычный велосипед (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Проживающий в Торонто украинский инженер Сергей Гордеев создал велосипед с квадратными колесами. Несмотря на такую необычность, транспорт способен ездить.

Об этом сообщает Poland Postsen.

Как ездит велосипед с квадратными колесами

В необычном транспорте колеса остаются неподвижными, а велосипед едет благодаря лентам, похожим на танковые гусеницы, расположенные на колесах.

Гусеницы сделаны из резиновых шин, которые нарезаны и установлены на конструкции велосипедных цепей. Колеса крепятся на стандартную раму велосипеда. Этот велосипед имеет две передачи с педалями.

"Создание квадратных колес и установка их на велосипеде было одним из самых безумных проектов, которые я когда-либо делал", - заявляет Гордеев.

Украинец создал велосипед с квадратными колесами. Смотрите, как выглядит чудо-транспортЭтот велосипед имеет две передачи (скриншот)

Изобретатель также поделился процессом создания транспортного средства и показал, как он ездит. Хотя велосипед способен двигаться, впрочем, довольно медленно и шумно.

Это изобретение вызвало большой интерес у пользователей интернета. Видео с необычным велосипедом набрало уже более 7 млн. просмотров.

Также в этом году Гордеев создал еще один удивительный велосипед - длиной всего несколько сантиметров, но который способный выдержать водителя весом до 100 кг.

Раньше мы рассказывали о том, что другой изобретатель создал машину-диван и на ней ездит по Тернополю.

Читайте также о том, что автоизобретатель продает уникальный внедорожник-гигант, чтобы помочь ВСУ.

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