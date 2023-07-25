Українець разом із Оппенгеймером розробив атомну бомбу США: деталі неймовірної історії (фото)

Великий науковець родом із Боярки на Київщині

Українця, який працював з Робертом Оппенгеймером звали Георгій Кістяківський. Він народився в 1900 році в місті Боярка, що в Київській області. З самого дитинства в хлопчика не було іншого вибору, крім занять наукою.

Дід по батьківській лінії був професором права Університету Св. Володимира і відомим адвокатом з кримінального права. Батько був професором філософії та член Української Академії Наук.

Дядько Георгія був міністром уряду Гетьманату, а мати походила зі знаної інтелігентної родини з німецькими коріннями.

У роки життя Кістяківського влад в Україні переходила від російського царату до рук більшовиків. Після затримання фізик зміг втекти до Сербії, а потім у Німеччину. Там він захистив докторську дисертацію.

Кістяківський не зміг миритися з більшовицькою владою, тому покинув Україну (фото: trinityremembered.com)

З 1926 року Георгій перебував у США. Пізніше він став професором Гарвардського університету та дійсним членом Американської національної академії наук, а потім її віцепрезидентом.

Як розпочалася співпраця з Оппенгеймером

У 1943 році Кістяківського покликали в очолюваний Робертом Оппенгеймером Мангеттенський проєкт, метою якого було розробити першу атомну бомбу.

Українець керував так званим відділом X, який займався розробкою вибухових лінз. Наприкінці 1950-х, Кістяківський працював у Білому домі, зокрема був радником президента Ейзенхауера.

У фільмі "Оппенгеймер" роль Георгія виконує норвезький актор Тронд Фауса Аурвог.

Кадр із фільму "Оппенгеймер" (скриншот: t.me/wasmedia_ua)

Цікаво, що після звільнення від наукової діяльності вчений став антивоєнним активістом, виступав проти ядерної зброї та вторгнення у В'єтнам.

Разом із тим Кістяківський ніколи не приховував своєї національності, а навпаки відкрито про неї говорив.

Незадовго до смерті у 1982 році Кістяківський давав інтерв'ю. Співрозмовник спитав, чи є він росіянином. Дослідник відповів: "Я українець. Це все одно, що сказати шотландцю: "Ви англієць?"

Георгій Кістяківський завжди відкрито визнавав, що він українець (фото: trinityremembered.com)

17 грудня 1982 року він помер від раку в Кембриджі. Його тіло кремували, а попіл розсіяний біля його літнього будинку на Кейп-Коді.