Українець продав 10 копійок за 7 тисяч гривень: у чому особливість монетки

У чому особливість цінної монети

Власник монети зазначив, що вона має два реверси, але не має аверсу. Простими словами, вона однакова з двох сторін. На фото, які розміщено на сайті аукціону, можна побачити сам лот, а також його відображення у дзеркалі.

Монета номіналом 10 копійок з двома реверсами (фото:violity.com)

Така монета вважається дефектною, зазвичай подібні браковані екземпляри мають не випускати в обіг, адже вони підлягають переробці. Втім, чоловіку пощастило отримати таку монетку, тому він вирішив підзаробити.

Рік карбування монетки невідомий, адже його завжди можна знайти на аверсі, якого у цього екземпляра немає. Стан лоту був задовільним, але чоловік не став його реставрувати, що позитивно вплинуло на його вартість. Зазвичай нумізмати люблять саме ті монетки, які ніхто не намагався шліфувати або чистити.

Монета номіналом 10 копійок за 7 тисяч гривень (фото:violity.com)

В описі до лота чоловік зазначав, що монету викарбували зі сплаву міді та цинку. Це викликало у нумізматів чимало питань, спочатку вони навіть думали, що їм намагаються продати підробку. Але згодом, після тривалих суперечок на форумі, лот усе ж почав отримувати ставки.

За аукціоном стежили понад 1 тисяча 600 користувачів, 40 із них зробили ставки. Переміг той щасливчик, який поставив найбільше, а саме понад 7 тисяч гривень. Хто саме викупив цінну монетку - залишається загадкою.