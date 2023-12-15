"Україна зняла нормальний серіал?" Військовий "Азову" пояснив, чому ми можемо повчитися в росіян

Богдан Кротевич переконаний, що російський серіал, який набув популярності й в Україні, є хорошим прикладом пропаганди. На його думку, це саме те, чому нам варто повчитися у ворога.

Про це передає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Кротевича для YouTube -каналу "Грунт".

Що військовий думає про російський серіал

Кротевич вважає, що Україна могла б застосовувати методи російської пропаганди, проте зі зміною тез. Як вдалий приклад він називає російський серіал "Слово пацана".

"Усі фоняться, тому що російська пропаганда. Це абсолютний факт. І тих, хто взяв гроші за популяризацію цього серіалу, повинна перевірити СБУ. Але проблема ж не в цьому. Скоріш за все серіал непоганий", - каже Кротевич.

Він думає, що такі серіали збирають свого глядача, тому що зараз у світі багато ліберальних посилів. І тому інший спектр емоцій люди знаходять у серіалах. Тут проблема полягає ще й у відсутності конкурента в кіно українського виробництва.

"Україна зняла якийсь нормальний серіал? Мене це дратує прям. Ми починаємо скандал з приводу того, що Мінкульт дав гроші на якийсь дурний серіал, і це правильно. А зробіть нормальний серіал. Назвіть мені український якісний серіал. Я такого не знаю", - наголошує військовий.

"Тавр" зазначає, що в українському сегменті переважають комедійні серіали. На його думку, іноді це буває занадто.

"А коли треба стати серйозними ми не можемо. Це як з Чорнобаївкою. Ми просто били РСЗО по Чорнобаївці, коли там проходили військові РФ. Скоріш за все там гинули ще українці, але вся країна ржала з цього. Іноді треба розуміти, де можна жартувати, а де - ні", - розповідає "азовець".