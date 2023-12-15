ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Україна зняла нормальний серіал?" Військовий "Азову" пояснив, чому ми можемо повчитися в росіян

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 16:57
UA EN RU
"Україна зняла нормальний серіал?" Військовий "Азову" пояснив, чому ми можемо повчитися в росіян Богдан "Тавр" Кротевич (фото: commons.wikimedia.org)
Автор: Юлія Гаюк

Богдан Кротевич переконаний, що російський серіал, який набув популярності й в Україні, є хорошим прикладом пропаганди. На його думку, це саме те, чому нам варто повчитися у ворога.

Про це передає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Кротевича для YouTube-каналу "Грунт".

Що військовий думає про російський серіал

Кротевич вважає, що Україна могла б застосовувати методи російської пропаганди, проте зі зміною тез. Як вдалий приклад він називає російський серіал "Слово пацана".

"Усі фоняться, тому що російська пропаганда. Це абсолютний факт. І тих, хто взяв гроші за популяризацію цього серіалу, повинна перевірити СБУ. Але проблема ж не в цьому. Скоріш за все серіал непоганий", - каже Кротевич.

Він думає, що такі серіали збирають свого глядача, тому що зараз у світі багато ліберальних посилів. І тому інший спектр емоцій люди знаходять у серіалах. Тут проблема полягає ще й у відсутності конкурента в кіно українського виробництва.

"Україна зняла якийсь нормальний серіал? Мене це дратує прям. Ми починаємо скандал з приводу того, що Мінкульт дав гроші на якийсь дурний серіал, і це правильно. А зробіть нормальний серіал. Назвіть мені український якісний серіал. Я такого не знаю", - наголошує військовий.

"Тавр" зазначає, що в українському сегменті переважають комедійні серіали. На його думку, іноді це буває занадто.

"А коли треба стати серйозними ми не можемо. Це як з Чорнобаївкою. Ми просто били РСЗО по Чорнобаївці, коли там проходили військові РФ. Скоріш за все там гинули ще українці, але вся країна ржала з цього. Іноді треба розуміти, де можна жартувати, а де - ні", - розповідає "азовець".

Раніше ми повідомляли про те, що саундтрек російського серіалу очолив український рейтинг.

Читайте також, які серіали можна подивитися замість російського "Слово пацана".

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовці фільми Кінопродукція в Україні