Україна здобула медаль на юнацькому чемпіонаті з фігурного катання вперше за 8 років (відео)

Що відомо про українських фігуристів

Юнацький чемпіонат світу відбувся в канадському місті Калгарі. Україну представляла пара фігуристів Віолетти Сєрової та Івана Хобти.

Спочатку українська пара була на четвертому місці, але чудовий прокат довільної програми вивів наших фігуристів на третю позицію. Судді оцінили їх виступ у 100.92 бала. Це найкращий результат пари у цьому сезоні! Підсумкова сума балів склала 159.39 бала.

"Ми дуже раді виступати за Україну. Цей юніорський чемпіонат світу був дуже важливим для нас і для нашої країни. Ми відчуваємо всю підтримку і сподіваємося зробити все можливе на наступних змаганнях", - сказав Іван Хобта на пресконференції після виступу.

Переможцями цьогорічного чемпіонату світу стала американська пара Софія Барам і Даніель Тюменцев (183,47 бала). А друге місце посіли австралійці Анастасія Голубєва та Гектор Джотопулос Мур (170,36 бала).

Фігурне катання в Україні

Для України це перша медаль на юніорському чемпіонаті світу в парному катанні за останні 23 роки. У 2000 році пара Альони Савченко та Станіслава Морозова вибороли "золото", а Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук здобули "срібло".

Крім того, Україна вперше за вісім років виграла медаль на юнацькому чемпіонаті світу з фігурного катання. Востаннє це трапилося 2015 року, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули "бронзу" в танцях на льоду.

Крім того, наразі це найвище досягнення в кар'єрі Віолетти та Івана.