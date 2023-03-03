Украина завоевала медаль на юношеском чемпионате по фигурному катанию впервые за 8 лет (видео)

Что известно об украинских фигуристах

Юношеский чемпионат мира прошел в канадском городе Калгари. Украину представляла пара фигуристов Виолетты Серовой и Ивана Хобты.

Сначала украинская пара была на четвертом месте, но отличный прокат произвольной программы вывел наших фигуристов на третью позицию. Судьи оценили их выступление в 100,92 балла. Это самый лучший результат пары в этом сезоне! Итоговая сумма баллов составила 159.39 балла.

"Мы очень рады выступать за Украину. Этот юниорский чемпионат мира был очень важным для нас и нашей страны. Мы чувствуем всю поддержку и надеемся сделать все возможное на следующих соревнованиях", - сказал Иван Хобта на пресс-конференции после выступления.

Победителями чемпионата мира этого года стала американская пара София Барам и Даниэль Тюменцев (183,47 балла). А второе место заняли австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Джотопулос Мур (170,36 балла).

Фигурное катание в Украине

Для Украины это первая медаль на юниорском чемпионате мира по парному катанию за последние 23 года. В 2000 году пара Алены Савченко и Станислава Морозова завоевали "золото", а Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук получили "серебро".

Кроме того, Украина впервые за восемь лет выиграла медаль на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию. В последний раз это произошло в 2015 году, когда Александра Назарова и Максим Никитин получили "бронзу" в танцах на льду.

Кроме того, сейчас это высшее достижение в карьере Виолетты и Ивана.