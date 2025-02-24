Україна виходить з IBA і вступає у World Boxing: що це значить

Федерація боксу України на офіційному рівні заявила про вихід з Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA) і оголосила про рух до World Boxing.

РБК-Україна розповідає, що означає відхід від IBA для українських спортсменів.

Рішення щодо виходу України з IBA та вступ до World Boxing - це важливий крок, який має значний вплив на український бокс. Можна виділити кілька аспектів та подальших наслідків такої ситуації.

Причини виходу з IBA

Асоціація зазнає критики перш за все через непрозоре управління, фінансові махінації та безпосередній вплив російських представників. Зокрема, очільником IBA є російський функціонер Умар Кремльов.

Крім того, важливим фактором є також відсторонення асоціації від Олімпійських ігор: через регулярні скандали з суддівством та управлінням МОК призупинив визнання IBA у 2019 році та відсторонив IBA від організації боксерських турнірів на Олімпійських іграх у Парижі в 2024-му та у Лос-Анджелесі в 2028-му.

Що дасть Україні приєднання до World Boxing

ФБУ подала заявку на вступ до World Boxing 9 вересня 2024 року. Наразі тривають активні переговори, і найближчим часом очікується схвалення заявки на офіційне членство України у World Boxing.

Після того, як це відбудеться, українські боксери точно й без жодних застережень зможуть брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.

Крім того, відбудеться остаточний відкол від будь-якого російського впливу.

Наші спортсмени виступатимуть в рамках організації, яка дотримується високих стандартів управління та доброчесності.

До слова, створена у 2023 році групою національних федерацій боксу World Boxing, яку очолює Борис ван дер Ворст, вже зробила чимало кроків для збереження боксу у структурі Олімпійських ігор. Перш за все серед основних етапів - формування континентальних федерацій, організація континентальних чемпіонатів для спортсменів різного віку та проведення курсів для суддів і тренерів.

З 18 по 21 березня в грецькій Олімпії відбудеться сесія МОК, під час якої оберуть нового президента організації та обговорять можливість повернення боксу до програми Олімпійських ігор 2028 року.