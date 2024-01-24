Україна почала експортувати цибулю до Європи. Що буде з цінами на овоч

В Україні оптові ціни на цибулю на даний момент вдвічі нижчі за минулорічні і близькі до середніх багаторічних. Проте країна почала експортувати овочі до країн Євросоюзу, зокрема - до Румунії.

Експорт цибулі

"Найімовірніше Румунія, яка раніше активно імпортувала цибулю з Молдови, переключилася на закупівлю цибулі в Україні, оскільки запаси цієї продукції в Молдові почали знижуватися, а ціни зростати" - повідомив Федір Рибалко, міжнародний консультант з плодоовочевої торгівлі та логістики.

Станом на сьогодні ціна на цибулю в Україні залишається стабільною та становить від 10 до 15 грн/кг, що еквівалентно $0,27-0,40 доларів США за кг, залежно від якості, регіону та розміру партії.

Очевидно, що на сьогодні експорт цибулі до країн ЄС з України стає вигідним. Це вкотре підтверджує неймовірне - Україна змогла відновити виробництво цибулі лише за один рік, втративши внаслідок російських загарбників до 80% площ та інфраструктури з вирощування, зберігання та доопрацювання цибулі у південних регіонах Херсонської області.

Цілком можливо, що зростання поставок цибулі з України до країн ЄС може підтримати ціни на цибулю на внутрішньому ринку, особливо на продукцію високої якості, проте для цього необхідно суттєво збільшити обсяги поставок, які поки що залишаються порівняно невеликими.

Відповідно, найближчим часом ціна на цибулю не зростатиме.

Скільки зараз коштує цибуля

Наразі ціна цибулі в українських магазинах стартує від 14.80 гривень за кілограм.

Скільки коштує цибуля в Україні (Скриншот)