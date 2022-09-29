Україна перейде на зимовий час: коли треба переводити стрілки у 2022 році

Годинник переводять в останню неділю березня (на літній час) та в останню неділю жовтня (на зимову). Така практика триває в Україні чотири десятки років. 2022-го восени останній вихідний день у жовтні випадає на 30 число.

Коли саме переводять годинник

Зміна сезонного часу в нашій країні регламентована постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 р. "Про порядок обчислення часу на території України". Як зазначається у документі, перехід на зимовий час здійснюється о четвертій ранку, а на літній - о третій ночі.

Куди зрушити стрілки

Для входження в зимовий час переводять стрілки на годину назад. У випадку з літнім - навпаки, на одну годину вперед.

Відповідно, Україна перейде на зимовий час у ніч із суботи на неділю, 30 жовтня, о 04:00, коли стрілки слід зрушити на 1 годину назад.

Таким чином ця ніч "стане довшою", і людям вдасться поспати на одну годину довше.

Чому переводять на зимовий/літній час

Головною причиною, через яку почали переводити годинник із настанням осені, була економія електроенергії. Так, при переході на зимовий час світловий день збільшується. Практикувати сезонний час почали у Великій Британії ще на початку ХХ століття, і приклад англійців незабаром наслідували деякі інші країни.

Тепер у сучасному світі ситуація змінилася. Тривалість світлового дня не істотно впливає на споживання електроенергії (від 1 до 3%). Річ у тому, що енергоресурси використовуються цілодобово, і в деяких державах вирішили, що пояснювати перехід на зимовий час економією не виправдано. Так вони відмовилися від переведення годинника.

Постійно живуть у Бразилії, Китаї, Японії, Ісландії, РФ, Білорусі, Вірмені, Азербайджані, Казахстані, більшості країн Африки, а також у деяких штатах США.

Перехід на зимовий час здійснюється майже у 100 державах світу, зокрема й в Україні.

Вплив переведення годинників на здоров'я

Як зазначають медики, сезонне переведення часу провокує стрес для організму і до нового режиму людина може звикати від кількох тижнів до півтора місяця.

Також у людей знижується працездатність, порушується сон, проявляється дратівливість.

Як стверджують науковці, переведення годинника може спровокувати погіршення роботи серцево-судинної системи, депресію та викликати медичні помилки.

Як адаптуватися до "нового" часу

Щоб мінімізувати негативний вплив на організм і самопочуття, у такий період важливо дотримуватись певних правил.

Медики рекомендують за 7 днів до переходу на зимовий час почати лягати спати на 15 хвилин пізніше. Це допоможе поступово зрушити фізіологічні ритми сну.

Також варто трохи змістити час останнього прийому їжі. Потрібно обмежити вживання алкоголю та кофеїну, а також жирної їжі.

Фахівці радять перед сном приймати розслаблюючу ванну. Важливо регулювати освітлення в кімнаті: увечері воно має бути м'яким та приглушеним, а відразу після пробудження потрібно відкривати штори.