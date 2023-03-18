Україна перейде на літній час у неділю: куди крутити стрілки

Перехід на літній час в Україні традиційно відбудеться в останню неділю березня. Саме тоді ми будемо переводити годинники.

Куди й коли крутити стрілки, навіщо це робити і чи шкідливо це для здоров'я - читайте нижче в матеріалі Styler .

Куди і коли переводити стрілки годинників

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", час переводиться два рази на рік:

на літній - в останню неділю березня

на зимовий - в останню неділю жовтня

Таким чином, найближчий перехід на літній час станеться 26 березня. Рівно о 3:00 (третій годині ночі) стрілки треба буде перевести на годину вперед.

Нагадаємо, що більшість сучасних гаджетів самі справляються з цим завданням.

А от застарілі пристрої і годинники зі стрілками потрібно буде переводити вручну.

Навіщо переходити на літній і зимовий час

Таку практику вперше ввели прагматичні англійці з метою економії електроенергії.

Розподіляти час на літній і зимовий в Україні почали в 1981 році, а в 1996 законодавчо регламентували цей процес.

Прихильники літнього часу стверджують, що цей процес забезпечує більше можливостей для проведення дозвілля та спортивних заходів у вечірній час, що позитивно впливає на здоров'я та настрій людей. Крім того, нібито економиться електроенергія.

Однак, існують і деякі недоліки переходу на літній час. Серед них: порушення біологічного ритму людей, збільшення ризику виникнення аварій на дорогах в перші дні після переходу тощо.

Та й теорія про енергозбереження з роками нівельована в тому числі науковими дослідженнями.

Одне з найцікавіших порівнянь у колах критиків цього процесу звучить так: "Перехід на літній час - це все одно, що відрізати клаптик від нижньої частини ковдри й пришити його до верху, а потім сказати, що ковдра стала довшою".

Вважається, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час, а переведення годинників на літній - негативно позначається на фізичному і ментальному здоров'ї.

Як перехід на літній час може вплинути на здоров'я

Переведення годинників може призвести до дискомфорту, втоми та проблем зі сном, оскільки наші біологічні ритми не відразу адаптуються до нового часу. Це негативно впливає на загальну працездатність та настрій людей.

Також перехід на літній час пов’язаний зі зростанням кількості серцево-судинних захворювань.

Щоб мінімізувати шкоду для здоров’я від переведення годинників, лікарі радять дотримуватися простих правил. Ось деякі з них:

Відпочивайте

Ви можете відчувати втому та незручності через зміну часу, але не намагайтеся різко переналаштувати свій режим дня. Постарайтеся лягати і прокидатися на 15-30 хвилин раніше, ніж зазвичай, протягом кількох днів, а також відпочивати протягом дня (якщо це, звісно, можливо).

Виконуйте фізичні вправи

Фізична активність може допомогти вам відчувати себе краще після переходу на літній час. Займайтеся спортом або виконуйте легкі фізичні вправи, які вам подобаються.

Слідкуйте за харчуванням

Після переходу на літній час важливо продовжувати дотримуватися здорового та збалансованого харчування:

на сніданок їжте багату білками їжу (риба, курятина, яйця, горіхи) та злаки;

споживайте багато фруктів та овочів;

зменште кількість простих вуглеводів, що містять цукор і позбавлені поживних речовин (солодощі, газована вода, випічка, фастфуд);

пийте значну кількість води.

Зменште стрес

Стрес вдома чи на роботі може вдарити по вашій імунній системі. Тому постарайтеся звести його до нуля: відпочивайте, займайтеся йогою, медитацією або будь-чим, що допоможе вам розслабитися.