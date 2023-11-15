"Україна неймовірних людей": Продюсер "Голосу країни" відкрив залаштунки нового талант-шоу

Україна - це країна багата на різноманітні таланти. Наші люди навіть у часи війни продовжують показувати, яка сильна у нас нація, які ми особливі й надзвичайні люди.

Про те, яким буде нове талант-шоу від творцій наймасштабніших проектів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -stories Володимира Завадюка.

Що відомо про проект "Україна неймовірних людей"

Днями продюсер зробив невеличкий анонс у своїх stories, де розповів деталі нового талант-шоу про українців.

"Я пишаюся наскільки потужним був цей сезон "Голосу країни", Наша команда постійно працює над створенням нових проектів, а також над відродженням тих, які ми з вами любили раніше. Попри все ми рухаємося вперед і не зупиняємося", - пише Володимир.

"Україна неймовірних людей" - це національне талант-шоу, яке покликане продемонструвати неймовірний дух та витривалість українців, які несуть важкі випробування та все ж лишаються талановитими.

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За словами Завадюка, це історії героїв нашого часу, які підносяться над усіма труднощами, розвиваючи свої таланти та надихаючи інших. Це сучасний проект про людей, які здатні робити світ кращим, навіть у найскладніших обставинах.

Про тих, хто не здається перед випробуваннями, а навпаки, стає міцнішим, знаходить можливості та розкриває нові таланти.

"Ми шукаємо саме таких неймовірних українців, незалежно від віку, які здолавши купу труднощів продовжують надихати своїм талантом. Люди, які надихають бути толерантними, свідомими, сучасними", - зазначив продюсер.

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Також він сказав, що творців проекту цікавлять незвичайні, несподівані таланти, адже вони відкриті до будь-яких пропозицій від креативних людей, які прагнуть популяризувати свій талант та заявити про себе на всю країну.

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Вокал, музика, хореографія, акробатика, гімнастика, художнє мистецтво, демонстрація неймовірної фізичної сили та екстриму - це все підпадає під список вимог.

Для кастингу цього шоу вже відзняли проморолик, аби люди змогли трохи більше зануритись у цю атмосферу творчості та ризикнули.