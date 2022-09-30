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Україна - НАТО: Укрзалізниця "запустила" новий експрес (відео)

Колаж РБК-Україна: електричка УЗ вже "повезла" українців до НАТО
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця відреагувала на подання країною заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Натхненні цією важливою подією залізничники спробували прискорити процес та "запустили" експрес за маршрутом "Україна - НАТО".

Відповідне відео 30 вересня опубліковано на Facebook-сторінці УЗ.

На кадрах видно, що на одній з електричок, що під'їжджає на платформу вокзалу для висадки та посадки пасажирів, красується на інформтабло саме такий вказівник маршруту.

"До НАТО експресом", - лаконічно підписано кумедний ролик.

Відео: Укрзалізниця "пустила" електричку маршрутом "Україна - НАТО"

Потрібно сказати, що в Укрзалізниці не вперше креативлять з нагоди тих чи інших приємних подій та добрих новин.

Так, нещодавно залізничники після анонсу про відновлення роботи McDonald's у містах України демонстрували на табло Центрального вокзалу в Києві напис про маршрут "Мака", що прибуває до Києва.

Укрзалізниця теж чекала на відкриття "Маку" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

А також з нагоди 100-тисячного пасажира маршруту "Стефанія експрес" прикрасили дах вокзалу у Калуші величезною рожевою панамою, як в Олега Псюка, фронтмена гурту Kalush Orchestra, переможниці конкурсу "Євробачення 2022".

Вокзал Калуша приміряв рожеву панаму, як у Олега Псюка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Раніше ми писали, що в УЗ показали нове гаряче меню в поїздах Інтерсіті+, а також розповіли про ціни.

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