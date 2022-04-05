Украли даже трусы и носки: жительница Сумской области о том, как грабили людей

По словам женщины, дом ее сына обнесли полностью.

"Зашли, забрали плазменный телевизор, ноутбук забрали, забрали носки, трусы, постельное, полотенца. Технику всю позабирали: мясорубки, блендеры, комбайны. В гараже - электродрели..." - говорит жительница Сумской области.

А вот тут оккупант хвастается вероятно своей жене Танюше, что у нее теперь два норковых манто, размера M и S. Женщина говорит, Не то - ведь М-ка в ее представлении самый маленький размер, а вот S-ка больше. И все это маловато будет.

Мародерить он ездил, по его словам, в коттеджный городок Верховной Рады.

Себе же он добыл станок, о котором давно мечтал. А также "ямаховские колонки, как у Никитина".

"Родной мой", - радуется женщина на другом конце провода.