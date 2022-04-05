RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вкрали навіть труси й шкарпетки: мешканка Сумської області про те, як грабували людей

Колаж РБК-Україна: Росіяни виносять з людських домівок навіть труси
Автор: Світлана Мащенко

Окупанти нахабно грабували будинки мирних людей, виносячи буквально все - від "плазм" до трусів зі шкарпетками.

Про це мешканка Сумської області розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами жінки, будинок її сина обнесли повністю.

"Зайшли, забрали плазменний телевізор, ноутбук забрали, забрали шкарпетки, труси, постільну, рушники. Техніку всю позабирали: м'ясорубки, блендери, комбайни. В гаражі - електродрелі..." - каже мешканка Сумської області.

А ось тут окупант хвалиться очевидно своїй дружині Танюші, що в неї тепер два норкових манто, розміру M та S. Жіночка каже, не те - адже М-ка в її уявленні найменший розмір, а от S-ка більша. І все це малувато буде.

Мародерити він їздив, за його словами, в котеджне містечко Верховної Ради.

Собі ж він здобув станок, про який давно мріяв. А також "ямахівські колонки, як у Нікітіна".

"Рідний, мій", - радіє жіночка на іншому кінці дроту.

Раніше ми писали, що "морські піхотинці" РФ перекваліфікувались в мародерів і пограбували сільський магазин.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України