Украину ждут сильные осадки и резкие штормовые явления: синоптик дала неутешительный прогноз

Погода в Украине становится все более экстремальной, и такие явления, как сильные осадки, резкие штормовые явления, весенняя засуха, короткие периоды с сильными морозами зимой - становятся для нас все более привычными.

Такая тенденция - изменение климатической реальности - в Украине примерно с 2005 года. И с каждым годом это становится все заметнее. Метеоролог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины, Вазира Мартазинова уверена, что такой погода в стране будет в ближайшие пять лет. Об этом говорится на официальном сайте НАН Украины.

"Стоит тепло, а затем - снижение температуры на 10-15 градусов. И не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи - сильные осадки, резкие штормовые явления... Зима, которую мы видим сейчас, будет в пределах ближайших 5 лет. Даже если морозы и будут, то это максимум неделя. Помните, которая гололедица была недавно. Это сейчас будет более характерно для зимы", - прогнозирует Мартазинова.

А вот весна, как и в прошлом году, может быть засушливой.

"Мы увидели, что для весны очень тяжелым стал апрель - практически без осадков. Такая наша действительность. Это основа... На эту основу будет накладываться дальнейшее усиление неустойчивости", - добавила метеоролог.

Ранее климатологи рассказали, каких рекордов ждать от погоды в Украине и мире в ближайшие годы.

Кроме того, астрофизики назвали даты магнитных бурь в феврале - они будут затяжными.