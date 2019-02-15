Украину ждет резкое изменение погоды: прогноз на выходные

Синоптик рассказала, в каких регионах будут осадки и морозы

Синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам о том, какие погодные условия ожидаются в субботу, 16 февраля. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она предупредила, что в субботу, 16 февраля могут пройти осадки в Харьковской и Сумской области, а на остальной территории будет сухо и солнечно благодаря антициклону, который находится над Европой.

"Красавец-антициклон занимает чуть ли не всю Европу (первая карта). А это значит, что почти везде будет сухо и даже солнечно. Попадаем и мы в сферу его влияния. 16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит в Харьковскую и Сумскую области облака и небольшие осадки", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что в ближайшую ночь в нескольких регионах ожидаются морозы, а днем существенно потеплеет.

"Интересный нюанс. Ближайшей ночью в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем, например, на севере: температура воздуха снизится до 0-5 градусов мороза (вторая карта), на остальной территории около нуля или небольшие "плюсы". Днем ситуация выровняется, ожидается +2 +5 градусов, на западе +4 +9 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Выходные дни в столице будут теплыми и по прогнозу синоптика, осадки не прогнозируются.

"В Киеве 16 февраля без осадков, +3 +5 градусов. В воскресенье, 17 февраля, в столице предполагается комфортная сухая погода с температурой воздуха +6 +9 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о температурных качелях.

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