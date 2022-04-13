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Украину ждет еще одна волна похолодания: синоптики назвали дату

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует жителей большинства областей. Однако за потеплением в страну снова придет волна похолодания.

Когда украинцам снова ждать дождей и понижения температуры, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют с 13 по 15 апреля повышение температуры воздуха. Однако к выходным погода снова начнет портиться и пойдут дожди.

В субботу, 16 апреля, дождями накроет всю Украину, а температура воздуха снова поползет вниз. В западной части ожидается от +6 до +11, в центре и на севере от +10 до +13 градусов. Немного теплее будет на юге и востоке страны, от +14 до +17 градусов.

В Киеве 16 апреля будет идти дождь, ожидается усиление ветра. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 16 апреля

17 апреля дожди покинут территорию Украины, но температура воздуха упадет во всех областях страны.

Ночью ожидается от 0 до +3 градусов, в горах возможны заморозки, днем в большинстве областей от +9 до +11 градусов, на западе еще прохладнее, от +7 до +9 градусов.

В Киеве солнечно и сухо, ночью +1 +3 градуса, днем от +8 до +10 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 17 апреля

Тем временем, 13 апреля, дожди охватят все регионы страны, кроме западных областей. В центре и на севере – умеренные, на востоке и юго-востоке возможны сильные ливни. Также ожидается усиление ветра до штормовых значений.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов, местами до +5 +6 градусов. Днем теплее всего будет на западе, до +10 +12 градусов. В остальных областях синоптики прогнозируют от +6 до +9 градусов, на востоке до +11 градусов.

В Киеве 13 апреля ожидается небольшой дождь, ветер со штормовыми порывами. Ночью +2 +4 градуса, днем в столице +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 13 апреля

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет украинцев этим летом.

А также мы сообщали о том, какая погода будет в Украине на Пасху.

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