Украину ждет аномально теплая зима: климатологи обновили прогнозы

Зима в Украине ожидается аномально теплой, и климатологи рассказали, что ждет нас в этом и следующем году. Они не исключают, что будут волны сильного похолодания и снега, но отмечают, что будут теплые и сухие волны, которые будет приносить южными потоками.

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии для издания "Апостроф", перепады температур могут быть очень резкими из-за влияния на климат со стороны Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

"Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", - объяснила климатолог.

Она отметила, что зима в этом году в Украине будет мало отличаться от предыдущей. Но ожидается повышение температуры в среднем на 2 градуса.

"Когда мы говорим, что нас ожидает более теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Да, где-то на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы. Но определенное количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно есть", - рассказала Балабух.

Специалист считает, что в Украине сохранится сухая погода и осадки в достаточном количестве будут выпадать только в отдельных регионах. Она уточнила, что долгосрочные прогнозы по осадкам делать сложно и дождь со снегом более точно спрогнозировать можно будет только в краткосрочной перспективе.

А вот народный синоптик Леонид Горбань пообещал украинцам снег и дожди в декабре. В первой декаде месяца ночная температура ночью ожидается около 0 градусов, днем +4 +5 градусов. Первый снег стоит ожидать 6 декабря. Со второй декады декабря температура упадет ночью до -9 -11 градусов, но потом снова потеплеет. Третья декада декабря будет очень холодной, до -13 градусов ночью. Также ожидается снег и снег с дождем.

Январь, по прогнозу Горбаня, начнется со снега и небольших морозов. В середине месяца снова потеплеет, а потом ударят морозы до -16 градусов ночью, и насыплет снега.

Февраль начнется с морозов, но температура днем ожидается около 0. С 20 февраля придет потепление и мокрый снег.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине первый мокрый снег.

А также рассказывали о том, что на Украину надвигается настоящая зимняя погода.