Україну чекає аномально тепла зима: кліматологи оновили прогнози

Зима в Україні очікується аномально теплою, і кліматологи розповіли, що чекає нас у цьому і наступному році. Вони не виключають, що будуть хвилі сильного похолодання і снігу, але відзначають, що будуть теплі та сухі хвилі, які буде приносити південними потоками.

Як розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі для видання "Апостроф", перепади температур можуть бути дуже різкими через вплив на клімат з боку Атлантичного і Північного Льодовитого океанів.

"Атлантичний і Північний Льодовитий океани мають зараз дуже високу температуру, а саме вони впливають на клімат в Європі. Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення мерідиональности цих процесів, тобто посиляться більш південні та північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі й України, буде переважати більш теплі та сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту й Азії", - пояснила кліматолог.

Вона зазначила, що зима в цьому році в Україні буде мало відрізнятися від попередньої. Але очікується підвищення температури в середньому на 2 градуси.

"Коли ми говоримо, що нас чекає більше тепла зима, ми говоримо про загальні тенденції. Так, десь на 60% переважатиме тепла погода, вище норми. Але певна кількість днів буде потрапляти в кліматичну норму, і ймовірність, що буде похолодання, звичайно, є", - розповіла Балабух.

Фахівець вважає, що в Україні збережеться суха погода, опади у достатній кількості будуть випадати тільки в окремих регіонах. Вона уточнила, що довгострокові прогнози по опадам робити складно і дощ зі снігом більш точно спрогнозувати можна буде тільки в короткостроковій перспективі.

А ось народний синоптик Леонід Горбань пообіцяв українцям сніг і дощі в грудні. У першій декаді місяця нічна температура вночі очікується близько 0 градусів, вдень +4 +5 градусів. Перший сніг варто чекати 6 грудня. З другої декади грудня температура знизиться вночі до -9 -11 градусів, але потім знову потеплішає. Третя декада грудня буде дуже холодною, до -13 градусів вночі. Також очікується сніг та сніг з дощем.

Січень, за прогнозом Горбаня, почнеться зі снігу і невеликих морозів. В середині місяця знову потеплішає, а потім вдарять морози до -16 градусів вночі, і насипле снігу.

Лютий почнеться з морозів, але температура вдень очікується близько 0. З 20 лютого прийде потепління і мокрий сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували в Україні перший мокрий сніг.

А також розповідали про те, що на Україну насувається справжня зимова погода.