В Украину завезли опасные орехи, вызывающие рак: как они выглядят
В Украину завезли опасный орех бетель, который несанкционирован в Украине. Его влияние на организм человека изучено не до конца, но по некоторым данным употребление ореха может приводить к раку ротовой полости. Продукт уже выявили в Киевской и Харьковской области - теперь его изымают с прилавков.
Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы.
В Киевскую область орех попал из Пакистана (фирма Saroya Traders) через Италию (импортер Raja Whole Sale Co). Получатель в Украине - Ахмед Ахсан, фирма зарегистрирована в Киеве.
В Госпродпотребслужбе требуют принять меры для немедленного извлечения пищевого продукта.
Отметим, что опасные пакистанские орехи появились также на прилавках в Харьковской области. Его завезли также через Италию, получатель продукта тот же - адрес фирмы зарегистрирован в Киеве.
Импортеры орехов из Пакистана - компании Saroya Traders (завезено 25 августа) и M. Manzoor & Co (от 24 августа).
Почему орех бетель опасен, и как он выглядит
Бетель-нат или орех бетель - семя плодов пальмы арека, стимулирующий препарат, который ускоряет передачу сообщений между мозгом и телом. Свойства ореха бетеля до конца не изучены и влияют на каждого по-разному и могут нанести серьезный вред здоровью человека.
В Индии и странах Юго-восточной Азии листья и орехи бетеля традиционно используются как тонизирующее средство. При этом длительное употребление может быть опасным для жизни и здоровья. Чернеют зубы и может быть воспаление десен.
Фото: Орех бетель
У жующих бетельный орех слизистая оболочка рта приобретает характерный темно-красный цвет и часто сморщивается. Иногда наступает рубцевание тканей слизистой и развивается хроническое заболевание, а именно подслизистый фиброз полости рта.
Жевание ореха бетеля также увеличивает риск развития одной из форм рака ротовой полости-плоскоклеточной карциномы, которая также может возникнуть на задней стенке горла. Это подтверждает большой процент взрослых жителей Юго-Восточной Азии, страдающих данным заболеванием. На Тайване почти 85 % больных раком ротовой полости употребляют орех бетеля.
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