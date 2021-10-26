В Украину завезли ядовитую гречку из России: вызывает бронхиальную астму

Опасная гречка

Всего в нашу страну завезли 130,78 тонны гречки из Российской Федерации, которая была заражена опасным растением – амброзией полынолистной.

К зараженной крупе применены необходимые фитосанитарные процедуры и составлена нотификация.

Что такое амброзия полынолистая?

Амброзия - это очень опасное растение. Его пыльца имеет четко выраженное сенсибилизирующее действие и является основной причиной возникновения поллиноза у людей, склонных к аллергии. Это действие приводит к тяжелому воспалению слизистой оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Вдыхание пыльцы вызывает головную боль, приступы бронхиальной астмы. В пыльце амброзии содержатся особые белки, которые при попадании пыльцевого зерна на слизистую оболочку поступают в кровь человека. Аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии и могут вызвать у людей дерматиты.