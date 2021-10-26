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В Украину завезли ядовитую гречку из России: вызывает бронхиальную астму

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Вторник 26 октября 2021 11:24
В Украину завезли ядовитую гречку из России: вызывает бронхиальную астму В Украину завезли опасную гречку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украину завезли опасную гречку из России. В крупе выявили опасное растение - амброзию. У очень многих людей на нее аллергия и она может вызвать бронхиальную астму.

Об этом факте сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Именно туда привезли опасный груз.

Опасная гречка

Всего в нашу страну завезли 130,78 тонны гречки из Российской Федерации, которая была заражена опасным растением – амброзией полынолистной.

К зараженной крупе применены необходимые фитосанитарные процедуры и составлена нотификация.

Что такое амброзия полынолистая?

Амброзия - это очень опасное растение. Его пыльца имеет четко выраженное сенсибилизирующее действие и является основной причиной возникновения поллиноза у людей, склонных к аллергии. Это действие приводит к тяжелому воспалению слизистой оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Вдыхание пыльцы вызывает головную боль, приступы бронхиальной астмы. В пыльце амброзии содержатся особые белки, которые при попадании пыльцевого зерна на слизистую оболочку поступают в кровь человека. Аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии и могут вызвать у людей дерматиты.

Как мы ранее писали, в Украине может подорожать всеми любимая крупа - гречка, которую сейчас уже называют "золотой" из-за ее недемократической цены.

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