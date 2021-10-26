В Україну завезли отруйну гречку з Росії: викликає бронхіальну астму

В Україну завезли небезпечну гречку з Росії. У крупі виявили небезпечну рослину-амброзію. У дуже багатьох людей на неї алергія і вона може викликати бронхіальну астму.

Про цей факт повідомля є прес-служба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Саме туди привезли небезпечний вантаж.

Небезпечна гречка

Всього в нашу країну завезли 130,78 тонни гречки з Російської Федерації, яка була заражена небезпечною рослиною – амброзією полинолистою.

До зараженої крупи застосовані необхідні фітосанітарні процедури і складена нотифікація.

Що таке амброзія полинолиста?

Амброзія - це дуже небезпечна рослина. Її пилок має чітко виражену сенсибілізуючу дію і є основною причиною виникнення полінозу у людей, схильних до алергії. Ця дія призводить до важкого запалення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і очей. Вдихання пилку викликає головний біль, напади бронхіальної астми. У пилку амброзії містяться особливі білки, які при попаданні пилкового зерна на слизову оболонку надходять в кров людини. Алергени містяться також в насінні і листі амброзії і можуть викликати у людей дерматити.