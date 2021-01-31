Украину заполонил поддельный сыр: как отличить фальсификат

В Украине на прилавке магазинов часто встречается так называемый "сырный продукт", который продают под видом настоящего сыра. Эти продукты даже лежат обычно на одной полке. Какие сыры чаще фальсифицируют и как распознать подделку, рассказала руководительница ОО "Споживча довіра" Елена Куликова.

В эфире телеканала "Украина 24" эксперт заявила, что отличить оригинал от подделки на глаз сложно, но необязательно пробовать сыр.

"На глаз фальсификат определить достаточно сложно, нужно четко понимать, что только лабораторным способом, или хотя бы подручными домашними средствами, но в магазине сложно это сделать. Только если есть какая-то вопиющая ситуация, допустим, сыр слишком белый. Однако маркером может быть цена. Для изготовления 1 кг сыра нужно 11 литров молока. Соответственно, минимальная стоимость – 120 грн только на сырье, есть еще и другие ингредиенты, куча всяких накруток, каждый должен где-то заработать. Около 200 грн за кг – отсекающая цена. Ниже – это уже не сыр", – объяснила эксперт.

Также специалист отметила, что в общем сырный продукт не опасен, однако пользы от него тоже никакой организм не получает.

"Он позиционируется как витаминный, полезный, а когда речь идет о фальсификате – человек, конечно, не умрет, не будет необратимых процессов в организме, но пользы тоже не будет. Выходит так, что люди тратят деньги и не получают того, что хотят. Недорогой сегмент востребован, и тут идет замена сыра сырным продуктом. Здесь лидер украинский производитель, а украинские производители позиционируют себя в премиум-секторе, они за свое качество борются, вряд ли мы найдем там фальсификат", – рассказала Куликова.

Эксперт говорит, что существенная доля фальсификата приходится именно на импортные сыры.

"Нельзя однозначно сказать, что дешевый импортный сыр лучше украинского. Есть достаточно недорогие европейские сыры неплохого качества и масса украинского качественного сыра, который мы проверяем, нельзя же сказать, что у нас везде фальсификат. Выбрать надо исходя из собственных приоритетов, финансовых возможностей", – сказала она.

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