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Украину снова зальет сильными дождями: какие регионы накроет непогодой

Понедельник 24 августа 2020 20:58
Украину снова зальет сильными дождями: какие регионы накроет непогодой
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет неблагоприятной во многих областях

В Украине во вторник, 25 августа, ожидаются сильные дожди и грозы во многих областях страны. В некоторых регионах ожидается небольшое похолодание, а некоторых – снова станет очень жарко.

На востоке Украины синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду, небольшую облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +16 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса, в Полтаве +25 +27 градусов.

В южных областях страны будет сухо, возможна небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит +15 +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28 +33 градусов. В Крыму сухо, ночью +15 +17 градусов, днем от +30 до +32 градусов.

Северные области страны затянет дождями, которые будут идти ночью и днем, а температура воздуха упадет. Ночью в регионе от +14 до +16 градусов, днем ожидается от +23 до +25 градусов.

На западе Украины синоптики прогнозируют сильные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди, местами очень сильные. Ночью в регионе ожидается от +14 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

В Киеве 25 августа синоптики прогнозируют сильный дождь, возможен ливень. Ночная температура составит +16 +18 градусов, днем столбики термометров покажут всего +22 +24 градуса.

Украину снова зальет сильными дождями: какие регионы накроет непогодой

Карта погоды в Украине на вторник, 25 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

А также рассказывали о том, что украинцам дали неутешительный прогноз погоды на конец августа и напугали заморозками.

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