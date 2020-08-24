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Синоптики дали украинцам прогноз на конец августа: третий пик и заморозки

Понедельник 24 августа 2020 11:49
Синоптики дали украинцам прогноз на конец августа: третий пик и заморозки
Погода в Украине в конце августа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Синоптик рассказал украинцам, какой погоды ждать в конце лета

Погода в Украине в конце лета снова будет жаркой и знойной. Такой прогноз погоды на конец августа озвучил народный синоптик Леонид Горбань. Он сообщил, что нас ждет третий пик адской жары. Температура воздуха будет от +30 до +32 градусов тепла.

Третий пик не будет таким жестким, как два предыдущих, но попотеть днем придется.

"Август, в отличие от предыдущих месяцев, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", - сказал Леонид Горбань изданию "Сегодня".

Отметим, что начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что лето в августе не закончится, оно будет продолжаться еще в сентябре. Это связано с глобальным потеплением и изменениями климата.

"Лето в этом году может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября, да и вся осень будет теплой", - рассказала эксперт.

Кстати, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида не исключает, что в конце августа на поверхности почвы вероятны заморозки. Исключением станут южные и большинство центральных областей.

Как мы ранее писали, синоптики дали детальный прогноз украинцам на День Независимости.

Также мы рассказывали о лучших локациях для празднования Дня Независимости во время путешествия.

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