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Ливни, грозы и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Украина, Понедельник 24 августа 2020 16:36
Ливни, грозы и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве погодные условия тоже ухудшатся

В понедельник, 24 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В Киеве синоптики прогнозируют грозы, которые удержатся до ночи 25 августа.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики прогнозируют грозы в западных, северных, Киевской и Винницкой областях, на западе также возможны шквалы до 20 метров в секунду.

Завтра грозы, а местами со значительными дождями, ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозировали температуру воздуха до +32 градусов; в западных, северных и некоторых центральных областях ожидались грозы.

Кроме того, сегодня в некоторых регионах страны был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, синоптики дали прогноз погоды до конца августа; прогнозируют заморозки.

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