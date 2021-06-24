Украину захватят электрокары: лайфхак по зарядке машины в многоэтажке

Экологические автомобили начинают захватывать мир и Украину, в том числе. Как показывают исследования, до 2045 года объем продаж обычных машин на мировом рынке упадет до 1%, а вот спрос на электрокары будет расти с каждым годом.

Какие есть плюсы и минусы этого вида автомобилей и как можно зарядить электрокар прямо возле своего дома, рассказали эксперты в программе "День.LIVE" на телеканале KYIV.LIVE.

Преимущества:

- меньшие затраты на топливо, ведь машина работает на электрическом аккумуляторе;

- экологичность;

- бесшумность;

- менее проблемные в ремонте;

- безопасность при аварии - датчики отключают аккумулятор, чтобы избежать серьезных последствий.

Недостатки:

- транспорт преодолевает небольшое расстояние от 160 до чуть более 200 км. Далее нужна подзарядка;

- станций для подзарядки не так уж и много;

- длительное время зарядки - нужно около 10 часов;

- ассортимент электрокаров не такой большой, как обычных авто.

А что говорит закон?

В январе 2020 года вступил в силу закон об электрокарах. Теперь их места для парковки и зарядки обозначают специальными знаками. За остановку обычных авто на этих местах - штраф до 500 гривен. Также закон ввел новые номерные знаки для электрокаров. В них буквы и цифры - зеленого цвета. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах.

Но планы были еще более амбициозными. ВР должна была рассматривать еще 2 инициативы - это законопроекты номер 8159 и 8160. Они предусматривали освобождение экспортеров при ввозе электрокаров в Украину от акцизного сбора. Освобождение компаний, производящих комплектующие от уплаты НДС, а также освобождение покупателей электрокаров от отчислений в пенсионный фонд.

Впрочем, как значится на сайте парламента, оба законопроекта были отозваны в 2019 году. Наши законодатели не всегда идут навстречу желающим внедрить в Украине экологические авто. Поэтому из 3 млн автомобилей украинцы в прошлом году купили только 650. Но прогресс неизбежен.

Что происходит за границей?

Год назад Германия обязала все автозаправочные станции предлагать зарядку электромобилей, чтобы повысить потребительский спрос на них. В то же время покупатели экологичных авто стоимостью менее 40 000 евро, получают скидку - 9000 евро. А это - почти 25% от цены машины. Более широкий план стимулирования здесь включает снижение налогов и наказания владельцев крупных спортивных внедорожников, загрязняющих окружающую среду.

Вслед за Германией свою систему скидок при покупке электромобилей решили обновить и в Нидерландах. Начиная с 1 июля 2020 года и до 1 июля 2025, голландцы могут рассчитывать на скидку в размере 4000 евро при покупке нового или 2000 евро при покупке б/у электромобиля.

Очень интересен опыт Норвегии. Это - страна с наибольшим количеством электромобилей на душу населения. Здесь, чтобы активизировать рост продаж этих машин, позволяли электрокарам пользоваться отдельными полосами для общественного транспорта, предоставляли бесплатную парковку и зарядку.

Стимулирует рынок не только Европа, но и другие развитые страны мира. Канада ввела федеральную программу, которая предоставляет гражданам субсидию на покупку электромобиля в размере 5000 долларов. Исключением стали только электромобили Tesla.

В США покупателям электромобилей вообще возвращали из казны до четверти стоимости машины. А в Китае - еще больше - до 35%.

А что в Украине?

"Я пользуюсь Nissan LEAF. Я в восхищении. Начнем с того, сколько денег нужно потратить в год для того, чтобы "прокормить" машинку. У кого есть обычный автомобиль, в зависимости от объема двигателя, стоимость бензина составляет 500-2000 долларов в год. Если вы пользуетесь электромобилем, это 400-500 гривен в месяц (5-6 тыс. грн в год). Причем нужно понимать, что, когда ваш бензиновый дырчик стоит в пробке, он гадит вокруг себя, но при этом еще и тратит ваши деньги, так как ест бензин, независимо от того, едет он куда-то, или не едет. А электромобиль в пробке не тратит ничего. Когда едет - расходует электроэнергию. Если не едет - нет", - рассказал политик Леонид Емец.



Он уточнил, что сегодня в Украине это - авто для поездок по городу, а не машина для больших расстояний. Все - из-за отсутствия инфраструктуры для подзарядки авто.

Еще один владелец электрокара, Виталий Несенюк, подзаряжает электрокар в собственном доме и на даче от обычной розетки, а частично - от солнечных батарей.

"550-600 гривен мне хватает, чтобы в месяц проезжать 2000 км. Я использую авто для поездок по работе и по своим делам, захватываю круг и за пределами Киева. Гривен 200 я трачу на зарядку в городе или за его пределами. Но если считать только "домашнюю" зарядку, и вы живете в городе и ездите только в офис, то 350-400 гривен ежемесячно вам хватит!", - поделился Виталий.

Что делать с зарядкой автомобилей жителям многоэтажек?

Конечно, некоторые изобретатели, приловчились: спускают даже с 10 этажа цепочку удлинителей и заряжают авто от домашней розетки.

Новостройки уже планируются с учетом потребностей владельцев авто - не менее 5% паркомест с подзарядкой для электрокаров. Если вы живете в более старой постройке, выход тоже есть. Леонид Емец советует договориться с ОСББ.

"Вы приходите к своему ОСББ или управляющего вашим домом, сообщаете о том, что у вас есть такая потребность, договариваетесь, и вам или дают какую-то розетку из тех, которая есть на стоянке автомобилей, или делают под вас отдельный вывод. Потом вы ежемесячно платите за электроэнергию, которую потребляет авто", - посоветовал политик.

Стоимость такого решения вопроса - цена шнура, розетки, работы мастера и потребленной электроэнергии. Хотя на практике - как договоритесь.

Выдержит ли электросеть подобную нагрузку? Леонид Емец консультировался со специалистами. Те говорят: выдержит, ведь та же микроволновка "тянет" не менее электрокара, а то и больше. Тем более, что розетки для электрокаров используются в основном ночью, когда большинство электроприборов в домах и свет выключены.

Электрокары скоро захватят Украину