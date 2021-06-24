Україну захоплять електрокари: лайфхак по зарядці машини в багатоповерхівці

Екологічні автомобілі починають захоплювати мир і Україну, в тому числі. Як показують дослідження, до 2045 року обсяг продажів звичайних машин на світовому ринку впаде до 1%, а ось попит на електрокари буде рости з кожним роком.

Які є плюси та мінуси цього виду автомобілів і як можна зарядити електрокар прямо біля свого будинку, розповіли експерти в програмі "День.LIVE" на телеканалі KYIV.LIVE.

Перевага:

- менші витрати на паливо, адже машина працює на електричному акумуляторі;

- екологічність;

- безшумність;

- менш проблемні в ремонті;

- безпека при аварії - датчики відключають акумулятор, щоб уникнути серйозних наслідків.

Недоліки:

- транспорт долає невелику відстань від 160 до трохи понад 200 км далі потрібна підзарядка;

- станцій для підзарядки не так вже й багато;

- тривалий час зарядки - потрібно близько 10 годин;

- асортимент електрокарів не такий великий, як звичайних авто.

А що говорить закон?

У січні 2020 року набув чинності закон про електрокари. Тепер їх місця для паркування і зарядки позначають спеціальними знаками. За зупинку звичайних авто на цих місцях - штраф до 500 гривень. Також закон ввів нові номерні знаки для електрокарів. У них букви та цифри - зеленого кольору. Такий дизайн використовують в Австрії, Німеччині, Норвегії, Великобританії та багатьох інших країнах.

Але плани були ще більш амбітними. ВР повинна була розглядати ще 2 ініціативи - це законопроєкти номер 8159 і 8160. Вони передбачали звільнення експортерів при ввезенні електрокарів в Україну від акцизного збору. Звільнення компаній, що виробляють комплектуючі від сплати ПДВ, а також звільнення покупців електрокарів від відрахувань до Пенсійного фонду.

Втім, як значиться на сайті парламенту, обидва законопроєкти були відкликані у 2019 році. Наші законодавці не завжди йдуть назустріч охочим впровадити в Україні екологічні авто. Тому з 3 млн автомобілів українці минулого року купили тільки 650. Але прогрес неминучий.

Що відбувається за кордоном?

Рік назад Німеччина зобов'язала всі автозаправні станції пропонувати зарядку електромобілів, щоб підвищити споживчий попит на них. Водночас покупці екологічних авто вартістю менш як 40 000 євро, отримують знижку - 9000 Євро. А це - майже 25% від ціни машини. Більш широкий план стимулювання тут включає зниження податків і покарання власників великих спортивних позашляховиків, що забруднюють навколишнє середовище.

Слідом за Німеччиною свою систему знижок при покупці електромобілів вирішили оновити й в Нідерланди. Починаючи з 1 липня 2020 року і до 1 липня 2025, голландці можуть розраховувати на знижку в розмірі 4000 євро при покупці нового або 2000 євро при покупці б/в електромобіля.

Дуже цікавий досвід Норвегія. Це - країна з найбільшою кількістю електромобілів на душу населення. Тут, щоб активізувати зростання продажів цих машин, дозволяли електрокарам користуватися окремими смугами для громадського транспорту, надавали безкоштовну парковку і зарядку.

Стимулює ринок не тільки Європа, а й інші розвинені країни світу. Канада запровадила федеральну програму, яка надає громадянам субсидію на покупку електромобіля в розмірі 5000 доларів. Винятком стали тільки електромобілі Tesla.

В США покупцям електромобілів взагалі повертали з казни до чверті вартості машини. А в Китаї - ще більше - до 35%.

А що в Україні?

"Я користуюся Nissan LEAF. Я в захопленні. Почнемо з того, скільки грошей потрібно витратити в рік для того, щоб "прогодувати" машинку. У кого є звичайний автомобіль, в залежності від об'єму двигуна, вартість бензину становить 500-2000 доларів на рік. Якщо Ви користуєтеся електромобілем, це 400-500 гривень на місяць (5-6 тис.грн на рік). Причому потрібно розуміти, що, коли ваш бензиновий дірчик стоїть в пробці, він паскудить навколо себе, але при цьому ще й витрачає ваші гроші, оскільки їсть бензин, незалежно від того, їде він кудись, або не їде. А електромобіль в пробці не витрачає нічого. Коли їде-витрачає електроенергію. Якщо не їде - ні", - розповів політик Леонід Ємець.



Він уточнив, що сьогодні в Україні це - авто для поїздок по місту, а не машина для великих відстаней. Все - через відсутність інфраструктури для підзарядки авто.

Ще один власник електрокара, Віталій Несенюк, заряджає електрокар у власному будинку і на дачі від звичайної розетки, а частково - від сонячних батарей.

"550-600 гривень мені вистачає, щоб в місяць проїжджати 2000 км я використовую авто для поїздок по роботі й у своїх справах, захоплюю коло і за межами Києва. Гривень 200 Я витрачаю на зарядку в місті або за його межами. Але якщо вважати тільки "домашню" зарядку, і ви живете в місті і їздите тільки в офіс, то 350-400 гривень щомісяця вам вистачить!",- поділився Віталій.

Що робити з зарядкою автомобілів жителям багатоповерхівок?

Звичайно, деякі винахідники, призвичаїлися: спускають навіть з 10 поверху ланцюжок подовжувачів і заряджають авто від домашньої розетки.

Новобудови вже плануються з урахуванням потреб власників авто - не менше 5% паркомісць з підзарядкою для електрокарів. Якщо ви живете в більш Старій споруді, вихід теж є. Леонід Ємець радить домовитися з ОСББ.

"Ви приходите до свого ОСББ або керівника вашим будинком, повідомляєте про те, що у вас є така потреба, домовляєтеся, і вам або дають якусь розетку з тих, яка є на стоянці автомобілів, або роблять під вас окремий висновок. Потім ви щомісяця платите за електроенергію, яку споживає авто", - порадив політик.

Вартість такого вирішення питання-ціна шнура, розетки, роботи майстра і спожитої електроенергії. Хоча на практиці - як домовтеся.

Чи витримає електромережу подібне навантаження? Леонід Ємець консультувався з фахівцями. Ті кажуть: витримає, адже та ж мікрохвильовка "тягне" не менше електрокара, а то й більше. Тим більше, що розетки для електрокарів використовуються в основному вночі, коли більшість електроприладів в будинках і світло вимкнені.

Електрокари скоро захоплять Україну