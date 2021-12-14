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Сплошные "минусы" и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолодании

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Вторник 14 декабря 2021 06:30
Сплошные "минусы" и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолодании Фото: Погода в Украине принесет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре изменится - синоптики прогнозируют, что как дневная так и ночная температура будет минусовой, а снег ожидается едва ли не каждый день.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие две недели - читайте ниже в нашем материале Styler.

Так, по прогнозу синоптиков Gismeteo, снижения температуры до -1... -6 днем и -3... -9 ночью следует ждать во второй декаде декабря, то есть с 20-х чисел. На юге, конечно, температура будет повыше.

Осадков будет немало - снег ожидается почти каждый день.

А вот на этой неделе, 13-19 декабря, температура будет пока что выше нуля днем и немного ниже - ночью. Будет в основном пасмурно, осадки в виде дождя и мокрого снега (в зависимости от температуры).

Смотрите ниже прогноз погоды на каждый день для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Сплошные &quot;минусы&quot; и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолоданииСплошные &quot;минусы&quot; и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолоданииСплошные &quot;минусы&quot; и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолоданииСплошные &quot;минусы&quot; и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолоданииСплошные &quot;минусы&quot; и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолодании

Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Что будет с погодой сегодня?

По прогнозу Наталки Диденко, в Украине 14 декабря ожидается в основном пасмурная погода, разве что на Закарпатье может быть немного солнца.

На остальной территории в основном "влажная плотная облачность", местами небольшие осадки - мокрый снег, морось.

Температура воздуха во вторник будет колебаться от -2 мороза до +3 тепла.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что больше снега в Украине станет к ближайшим выходным, местами даже заметет до полуметра и больше.

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