Украину всколыхнуло второе подряд землетрясение: люди пожаловались на толчки

В Украине в первый лень лета зафиксировали два землетрясения (коллаж: РБК-Украина)

В Украине произошло два землетрясения за один день

В Украине снова произошло землетрясение, причем второе в течение одного дня. Толчки зафиксировали вечером 1 июня в 21:05 на Прикарпатье с силой 2,7 балла по шкале Рихтера.

Источник подземных толчков находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине двух километров, сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.

В ведомстве отметили, что по энергетическим параметрам толчки несколько меньше предыдущих, что состоялись в этот же день. Но их могут чувствовать люди внутри помещений, особенно на верхних этажах. При этом угрозы жизни явление такой силы не несет.

На Прикарпатье произошло землетрясение (скрин: gcsk.gov.ua)

А вот жители Долинской общины пожаловались на толчки. В сети пишут, что Яворов, Солуков, Тяпче, Подбережье, Якубов также трясло.

"Было, телевизор потрясло мои дети спрашивали что это такое?! 3 секунды было видно и слышно хорошо", - пишет Юлия Храброва.

"Опять трясло? Новый подземный толчок в 21.06. в том же районе. Любителей теории "молодых карпатских гор" прошу не беспокоить",- написал в Facebook Владимир Гаразд, городской глава Долинского горсовета.

Знову трясло? Новий підземний поштовх о 21.06. у тому ж районі. Любителів теорії «молодих карпатських гір» прошу не турбувати. Опубліковано Володимиром Гараздом Понеділок, 1 червня 2020 р.

На Прикарпатье почувствовали землетрясение (facebook.com/volodymyr.harazd)

Утром, 1 июня в регионе также произошло землетрясение. Магнитуда была более сильной - 3,2 балла по шкале Рихтера. Источник и первого и второго вчерашних толчков землетрясения находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 километров.

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Автор: Светлана Мащенко