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Україну сколихнув другий поспіль землетрус: люди поскаржилися на поштовхи

STYLERПодії    02.06.2020 - 10:42
Україну сколихнув другий поспіль землетрус: люди поскаржилися на поштовхи
В Україні у перший лінь літа зафіксували два землетруси (колаж: РБК-Україна)

В Україні сталося два землетруси за один день

В Україні знову стався землетрус, причому другий протягом одного дня. Поштовхи зафіксували увечері 1 червня о 21:05 на Прикарпатті з силою 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

Джерело підземних поштовхів знаходилося в районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині двох кілометрів, повідомили в пресслужбі Головного центру спеціального контролю.

У відомстві зазначили, що за енергетичними параметрами поштовхи дещо менше попередніх, що відбулися в цей же день. Але їх можуть відчувати люди всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах. При цьому загрози життю явище такої сили не несе.

Україну сколихнув другий поспіль землетрус: люди поскаржилися на поштовхи

На Прикарпатті стався землетрус (скрін: gcsk.gov.ua)

А ось мешканці Долинської громади поскаржилися на поштовхи. В мережі пишуть, що Яворів, Солуків, Тяпче, Підбережжя, Якубів також трясло.

"Було, телевізор потрясло мої діти питали що це таке?! 3 секунди було видно і чутно добре", - пише Юлія Храброва.

"Знову трясло? Новий підземний поштовх о 21.06. у тому ж районі. Любителів теорії "молодих карпатських гір" прошу не турбувати",- написав у Facebook Володимир Гаразд, міський голова Долинської міськради.

Знову трясло? Новий підземний поштовх про 21.06. у тому ж районі. Любителів теорії «молодих карпатських гір» прошу не турбувати.

Опубліковано Володимиром Гараздом Понеділок, 1 червня 2020 р.

На Прикарпатті відчули землетрус (facebook.com/volodymyr.harazd)

Вранці, 1 червня у регіоні також стався землетрус. Магнітуда була більш сильною - 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Джерело і першого і другого вчорашніх поштовхів землетрусу знаходилося в районі міста Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 кілометрів.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України землетрус
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