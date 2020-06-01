Украину всколыхнуло землетрясение: у людей в домах затряслись стены

В первый день лета, 1 июня, рано утром на западе Украины, а именно в Ивано-Франковской области, произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 километров.

По данным Главного центра специального контроля, утром около 8 утра было зарегистрировано землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 3,2.

Подземные толчки могли ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несло угрозы для населения. Но местные жители сообщают, что они очень хорошо почувствовали землетрясение. Они из-за этого очень испугались. Жители Долины, Болехова и окружающих сел сообщили, что у них дома тряслись стаканы от землетрясения.

"Это действительно было что-то. У нас дома стаканы полностью затряслись", "Почувствовали. Стекла в серванте зазвенели", "Яворов. У нас было очень сильно ощутимо. Сидим отходим от шока и страха", - утверждают люди в соцсетях.

Отметим, что за последнее время подземные толчки на западной Украине стали происходить довольно часто. Так, например, в апреле в этой зоне зафиксированы три землетрясения.

Как мы ранее писали, Украину всколыхнуло третье подряд землетрясение.