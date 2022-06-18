В Украину возвращается жара: когда распечет до +34 градусов

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой. Скачок до +34 будет кратковременным, а самой высокой температура ожидается 20 июня.
Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой 18-22 июня.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, воздух в понедельник почти по всей стране раскалится до +30+34 градусов.
А вот суббота будет местами с грозами и штормовым предупреждением.
"18 июня в центральных, южных, днем и в восточных областях гроза (І уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.
На западе, в Киевской, Житомирской, Винницкой области - без осадков в этот день. Температура +22+27 градусов.
В воскресенье 19 июня в Украину приедет антициклон. Осадки не предвидятся, будет жарко, особенно на западе, +28+32. На остальной территории +25+30 градусов.
20 июня предполагается пик жары. По стране солнечно, без осадков, температура +30+34. Немного свежее в Одесской области, +26+28 градусов.
Во вторник 21 июня погода снова изменится. Столбики термометров сползут вниз, +22+28 градусов. Выше на востоке, юге, на Закарпатье, +27+31. Осадки будут на значительной части страны, кроме западных и восточных областей.
22 июня опять антициклон - осадки не предвидятся, будет солнечно. Однако температура сильно не повысится по сравнению с предыдущим днем.
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